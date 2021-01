Nouvelle sortie : Linux Identity Starter - - Ubuntu 20.10 Family - en vente ! Transmis par: Admin Actif 29 Déc 2020 - 18:46 157 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Dans ce nouveau numéro, vous trouverez des conseils pour procéder aisément à l’installation de votre système. Un premier article vous servira de guide, il est fait pour vous accompagner étape par étape, à votre rythme. Ensuite, découvrez comment configurer votre version d’Ubuntu 20.10, ceci afin d’adapter l’environnement Gnome à votre façon d’appréhender Tandis que vous vous lancez dans la découverte de votre distribution, les nouveautés exposées dans le sujet dédié vous éclaireront sur cette dernière version. Poursuivez votre prise en main du « Gorille Sensationnel » par l’article consacré aux applications modernes et celui sur la gestion des logiciels. Ubuntu est livrée « Out of the box » avec des lecteurs médias pratiques. Toutefois, si vous êtes féru de streaming, de musique et de cinéma, faites un tour dans la partie consacrée aux logiciels de divertissements à ajouter pour visionner tranquillement Netflix, organiser votre musique ou encore, vos films sans prise de tête. Sommaire Groove Gorilla – Les nouveautés dans Ubuntu 20.10

Installer Ubuntu 20.10

Configurer et administrer Ubuntu 20.10

Les logiciels de Divertissement dans Ubuntu

Gaming – comme sous Windows avec Steam et Proton !

Les Meilleurs Logiciels Photos sous Ubuntu

Gagner en efficacité avec le terminal et les raccourcis clavier

FAQ Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 10,50 EUR