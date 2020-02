Nouvelle sortie : Linux Identity Pack - SmartHome - en vente ! Transmis par: Admin Actif 29 Jan 2020 - 20:07 29 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Que trouverez-vous dans ce magazine ? Tout simplement un guide pour démarrer dans le domaine. Nous verrons en détails ce qu’est une smart home. Nous vous présenterons ensuite le logiciel d’automatisation Home Assistant et nous verrons comment l’installer et l’utiliser. Nous parcourrons enfin des scénarios et les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous.

En lisant les pages suivantes, soyez imaginatif en gardant à l'esprit qu'une smart home n'est pas une maison technologique. C'est une maison qui vous correspond et dont son fonctionnement vous est transparent.

Sommaire Introduction à la smart home

Installation de Home Assistant

Utilisation de Home Assistant

Le matériel

J’allume mes lumières

J’utilise la météo

Quel le meilleur moment pour partir au travail

La détection de présence Linux

Etre notifie sur son téléphone

Xiaomi – gateway et appareils utilisant le protocole Zigbee

Controle des sources de lumière Xiaomi (Yeelight)

Aspirateur Xiaomi chez Home Assistant Propriétés : titre : Linux Identity Pack ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR