Nouvelle sortie : Linux Identity Kit - Ubuntu 19.10 Family - en vente ! Transmis par: Admin Actif 29 Jan 2020 - 19:50 37 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Pour bien débuter sous Ubuntu, vous trouverez dans ce numéro un article qui vous aidera lors de l’installation de votre version. Par la suite, vous voudrez peut-être configurer votre système pour qu’il s’adapte à vos besoins quotidiens ? Rendez-vous alors dans l’article dédié à ce sujet. Ubuntu 19.10 vient de sortir mais que propose-t-elle par rapport à sa version précédente ? Un petit tour sur les nouveautés apportées par l’Hermine de l’Aube vous donnera un aperçu des changements notables. Au cours de la prise en main de votre nouveau système, vous souhaiterez probablement ajouter d’autres programmes. Il est temps à présent de faire le point sur l’installation des logiciels ; apprenez à distinguer les paquets .deb, Snap et Flatpak et leurs spécificités. L’article sur les applications modernes est aussi disponible pour vous seconder dans cette tâche. Envie d’être plus performant avec votre clavier et votre terminal ? Pour apprendre à gagner du temps, lisez l’article consacré à la console et aux raccourcis clavier. Si la photo est un loisir qui compte pour vous, alors découvrez les logiciels disponibles pour Ubuntu et adoptez celui de votre choix. A quoi tu joues sous Ubuntu ? Linux, c’est bien beau, mais je peux faire une croix sur le jeu vidéo. Détrompez-vous en parcourant le dossier dédié au Gaming et aux jeux horrifiques. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde du logiciel libre et nous espérons que vous trouverez au fil des pages des informations pratiques pour progresser sous Linux. Sommaire Quoi de neuf dans Ubuntu 19.10?

Installer Ubuntu 19.10

Configurer et administrer Ubuntu 19.10

Les applications multimédia modernes sous Ubuntu

Gérer les logiciels:deb, Snappy ou Flatpak ?

A quoi tu joues sous Ubuntu ?

Les meilleurs logiciels photos sous Ubuntu

Gagner en efficacité avec le terminal et les raccourcis clavier Propriétés : titre : Linux Identity Kit ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR