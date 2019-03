Nouvelle sortie : Linux Identity Set #46 - The Best of Linux - en vente ! Transmis par: Admin Actif 05 Fév 2019 - 14:08 264 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Nous vous avons préparé un numéro qui regroupe les distributions GNU/Linux préférées des utilisateurs dans le monde à ce jour. Vous trouverez tout d’abord le guide complet des installations de Fedora 29, Manjaro 18.0, Linux Mint 19 et Ubuntu 18.10Et si toutefois le système au « caméléon » vous tente, les articles sur la découverte de SUSE Tumbleweed et l’utilisation de sa partie multimédia devraient vous renseigner. Pour vous aider à faire votre choix parmi ces distributions, consultez le comparatif dédié. Il saura vous apporter de nombreuses informations sur l’OS qui correspond le mieux à votre utilisation de l’outil informatique. A propos de Fedora 29, allez plus loin grâce à l’article qui développe l’utilisation des Spins et des Labs. Si vous ne connaissez pas encore Manjaro Linux, le système qui a su conquérir de nombreux utilisateurs ces dernières années et qui se classe en tête des téléchargements, l’article consacré à sa découverte pourrait vous intéresser. A moins que votre choix ne se porte sur la Linux Mint, forte de nombreuses années d’expérience et de développement, auquel cas le sujet « apprendre et utiliser Mint » devrait vous guider. Et pour mieux connaître l’environnement de bureau utilisé par Ubuntu, n’hésitez pas à lire l’article « Un GNOME plus performant » qui dévoile tous les atouts de ce bureau historique sous Linux (depuis 1997). Nous avons préparé ce magazine avec comme objectif de vous renseigner au mieux sur les distributions les plus connues mais surtout, sur celles qui bénéficient d’un support technique fiable et sur du long terme. N’hésitez pas à utiliser le DVD joint à ce numéro pour découvrir, tester sans risques et choisir le système qui vous conviendra le mieux. Sommaire 5 distributions de qualité :le guide pour mieux choisir

Guide d'installation de Fedora 29

IDécouvrir les Spins et les Labs de Fedora

Installer Linux Mint 19 Tara

Apprendre à utiliser Cinnamon et prendre en main Linux Mint 19

Installer Manjaro Xfce

Manjaro Linux ou la notion de rolling release simplifiée

Prendre en main et découvrir openSUSE Tumbleweed

Le multimédia avec openSUSE

Installer Ubuntu 18.10

Un Gnome plus performant grace aux extensions et aux applications Propriétés : titre : Linux Identity Set; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Set #46 - The Best of Linux - en vente ! | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.