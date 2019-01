Nouvelle sortie : Linux Identity Kit - Tails 3.10 - en vente Transmis par: Admin Actif 07 Jan 2019 - 16:42 123 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Dans ce numéro consacré à la toute dernière TAILS 3.10 vous trouverez, entre autres, le récapitulatif des nouveautés du système. Puis, nous vous inviterons à créer votre propre clé USB pour démarrer le système en Live. Nous nous intéresserons à OnionShare, le partage de fichiers anonymes et sécurisés. Ensuite, nous verrons comment utiliser un espace de stockage personnel et persistant sur TAILS. Nous reviendrons sur l’anonymat dans TAILS et Mozilla Firefox ainsi que sur Internet. Par la suite, nous appréhenderons la sécurisation de la navigation sur le Web ainsi que la protection de la vie privée. Pour aller plus loin dans la protection des données, nous aborderons le chiffrage persistant de volumes (disques durs/SSD). Enfin, nous apprendrons à utiliser Aircrack-ng pour mettre vos périphériques et machines à l’épreuve du monitoring afin de les sécuriser si le besoin s’en fait ressentir. Sommaire Découvrir Tails : les avantages et l'utilité de la distribution

Quoi de neuf dans Tails 3.10?

Installer Tails sur une clé USB

Onion Share , le partage de fichiers anonyme et sécurisé

Utiliser un espace de stockage personnel et persistant sur Tails

Bénéfice de l'anonymat sur Internet

Aller sur Internet en toute intimité avec Tails et Mozilla Firefox Focus

Le couteau suisse de la protection

Sécurisez votre navigation Internet

Utiliser un volume chiffré persistant

Protéger sa vie privée

Aircrack-ng - vos réseaux sans fil sont-ils bien sécurisés ?

Propriétés : titre : Linux Identity Kit; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 2 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Kit - Tails 3.10 - en vente | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.