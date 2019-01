Nouvelle sortie : Nouvelle sortie : Linux Identity Pack - Ubuntu 18.10 Family - en vente Transmis par: Admin Actif 02 Jan 2019 - 07:37 293 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Vous trouverez dans ce numéro le détails des nouveautés proposées par Ubuntu 18.10 (de la prise en charge des Raspberry Pi 3B+ à la manette Steam Controller en passant par le support des cartes Radeon RX Vega M). Puis, nous vous guiderons pas à pas vers l’installation de votre version sur votre machine. Pour bien débuter et vous accompagner, un article est consacré à la configuration de votre nouveau système d’exploitation. Par ailleurs, si vous préférez utiliser Ubuntu avec le bureau Budgie Desktop rendez-vous dans l’article qui lui est dédié. Cet environnement de bureau venu de la Solus OS est également fondé sur Gnome 3 et apporte, dans sa version 10.5, son lot de nouveautés très pratiques.

N’hésitez pas à tester le système à l’aide du DVD joint à ce magazine. Ce dernier permet d’essayer Ubuntu sans modifier quoique ce soit sur votre ordinateur. Vous pouvez ainsi explorer les menus, naviguer sur Internet, utiliser les logiciels multimédias et plus encore... Lorsque vous vous sentez prêt vous pouvez passer à une installation sur un disque physique (HDD ou SSD).

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons que ce numéro vous aidera à aborder au mieux Ubuntu et les logiciels libres, de façon plus générale. Sommaire Quoi de neuf ?

Installer Ubuntu 18.10

Configurer et administrer Ubuntu 18.10

Le montage audio et vidéo facile avec Ubuntu

Un GNOME plus performant grâce aux extensions et aux applications

Capturer aisément son bureau avec Simple Screen Recorder Propriétés : titre : Linux Identity Pack ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Nouvelle sortie : Linux Identity Pack - Ubuntu 18.10 Family - en vente | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.