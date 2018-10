Nouvelle sortie : Linux Identity Starter #36 - Debian 9.5 Transmis par: Admin Actif 02 Oct 2018 - 17:43 12 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Dans ce numéro, vous trouverez toutes les dernieres informations sur Debian 9.5 « Stretch », comment l’installer, la configurer, comment faire un serveur web fondé sur Debian. Puis, vous pourrez adopter les astuces qui feront de ce systeme libre, votre nouveau systeme d’exploitation stable et sécurisé. Si la protection de la vie privée vous intéresse, consultez le sujet qui s’y rapporte. Enfin, pour vous aider a opérer une transition de l’univers Windows ou Mac n’hésitez pas a lire l’article dédié. Nous vous souhaitons de trouver dans ce numéro les réponses aux questions que vous vous posez sur Debian et le logiciel libre en général. Sommaire Nouveautés dans Debian 9.5

Installation

Configuration

10 Astuces pour bien débuter

Bien gérer son systeme et ses logiciels

Découvrir Gnome-Shell

Surveiller l'activité de votre systeme

Faites de votre ordinateur un serveur web

Bien réussir la transition de Widnows ou Mac OS X a Debian 9

Apprendre a protéger sa vie privée Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 2 ; prix (France) : 9,95 EUR

