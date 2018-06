Nouvelle sortie : Linux Identity Starter - Ubuntu 18.04 Family - en vente Transmis par: Admin Actif 05 Jn 2018 - 18:03 637 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Ubuntu Bionic Beaver 18.04 en tant que version LTS clôture un cycle de développement qui a vu s'opérer deux changements majeurs. L'abandon du bureau Unity remplacé par Gnome Shell et l'augmentation de l'offre logicielle sous la forme de paquets SNAP qui facilitent la convergence mais garantissent surtout la stabilité et la sécurité du système. Dans ce numéro nous avons réunis cinq distributions Ubuntu. Retrouvez Ubuntu classique qui embarque l'environnement de bureau Gnome 3 ainsi que la très solide Xubuntu et son bureau Xfce 4.12 d'une stabilité exemplaire. À moins que le Budgie Desktop (venu de la Solus OS) n'attise votre curiosité. Il est également basé sur Gnome 3 et apporte un souffle nouveau sur les environnement de bureau linux. Enfin, essayez Kubuntu, dont le bureau Plasma fait partie des plus beaux Desktop. Les machines très anciennes trouveront avec Lubuntu et son bureau Lxde un nouveau souffle tant celui ci est sobre en ressources systèmes.

Nous vous souhaitons de trouver une distribution qui puisse vous convenir et nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce magazine autant que nous avons pris plaisir à le préparer. Sommaire Ubuntu 18.04, le castor bionique qui assure

Installer Ubuntu 18.04, la toute dernière version de support à long term

Gérer et lire ses livres, photos et films

Configurer et administrer Ubuntu 18.04

Bureau d'Ubuntu Bionic Beaver

Ubuntu Budgie Desktop

Xubuntu – une alternative plus légère à Ubuntu classique Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 2 ; prix (France) : 9,95 EUR