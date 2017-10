Nouvelle sortie : Linux Identity Starter - The Best of Linux 2017.2 - en vente Transmis par: Admin Actif 01 Sep 2017 - 19:20 41 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Ce magazine vous permettra de faire un petit tour d'horizon sur ce qui est disponible actuellement avec, notamment, une présentation de plusieurs distributions Linux comme : Fedora 26 ,

, Mageia 6 ,

, Linux Mint 18.2 ,

, Ubuntu 17.04 ,

, openSUSE Tumbleweed, ainsi que quelques articles pratiques. ainsi que quelques articles pratiques. En parcourant notre magazine, vous pourrez sélectionner celle qui vous paraît le plus indiqué pour vos besoins, et qui colle en même temps à vos préférences! Sommaire Cinq distributions en lice

Installer Fedora 26

Fedora 26

Installer Linux Mint 18.2 Sonya

Linux Mint, une distribution élégante et efficace

Installation et configuration de Mageia 6

Mageia 6

Apprendre à utiliser YaST

Installer Ubuntu 17.04

DuckDucuckGo, le moteur de recherche qui monte

Nettoyer son système avec Bleachbit Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

