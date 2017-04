Nouvelle sortie : Linux Identity Collection - Linux Starter Kit - en vente Transmis par: Admin Actif 19 Mar 2017 - 19:53 112 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Dans ce numéro de Linux Starter Kit dédié à la distribution Ubuntu 16.10, vous trouverez tout ce qui sera nécessaire à vos premiers pas sur ce système d’exploitation fondé sur GNU/Linux. Grâce aux articles vous permettant de découvrir les possibilités offertes par ce système présent sur le DVD joint, vous pourrez tester Ubuntu et l’installer par la suite sur votre ordinateur pour en profiter au quotidien !



Ubuntu 16.10 est une distribution idéale pour débuter sous GNU/Linux car elle est développée et maintenue dans le but d’être simple d’utilisation. De plus, elle intègre des logiciels et microcodes privateurs (c’est-à-dire qui ne sont pas libres, ou qui font appel à des technologies qui ne le sont pas) que vous choisissez d’installer ou non avec le système : il n’y aura donc aucune manipulation technique à faire ensuite pour pouvoir lire des animations flash, des fichiers audios mp3 ou encore, des DVD. Sommaire Installer Ubuntu 16.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Découvrir GNU/Linux et débuter sous Ubuntu 16.10

Logiciels, digne successeur de la Logithèque Ubuntu

Logiciels et mises à jour, ce qu'il faut savoir faire

Sauvegarder ses données

Naviguer sur Internet sans laisser de traces

Nettoyer son système avec Bleachbit

Ubuntu 16.10 – les astuces pour demarrer facilement

Tirer le meilleur partie avec Writer

Writer – une exercice d'application

Ubuntu 16.10 – comment passer de Windows/MacOS à Ubuntu

FAQ Propriétés : titre : Linux Identity Collection ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Collection - Linux Starter Kit - en vente | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.