Ce numéro de Linux Identity vous propose un tour d'horizon particulièrement soigné, s'adressant tout autant aux débutants qu'aux amateurs désirant approfondir leurs compétences. À tout seigneur, tout honneur, c'est avec Ubuntu (16.10) , une des distributions les plus dynamiques et prisées d'aujourd'hui, que vous pourrez commencer votre parcours. Dans son prolongement, peut-être vous laisserez vous tenter par celle qui en reprend l'architecture mais avec un environnement différent appelé Cinnamon et offre donc une expérience utilisateur très prisée, à savoir Linux Mint (18.1) . En effet, souvent moins connue du public amateur, la belle Fedora (25) avance de solides arguments pour vous séduire avec une installation simplifiée, sa fiabilité et le superbe environnement de travail porté par le GNOME-Shell. Pourquoi ne pas aussi se tourner vers des projets qui sortent un peu plus encore de l'ordinaire : ce n'est pas sans une petite pointe de chauvinisme que nous présenterons la distribution frenchie du lot, Mageia (5.1) , dont la magie a de quoi vous épater avec la belle intégration de l'environnement KDE. Enfin, nous vous emmènerons encore plus loin avec la trop méconnue OpenSUSE (Tumbleweed), pourtant très solide et efficace. Grâce à ce numéro et son DVD vous voilà bien pourvu pour démarrer l'année 2017, avec la résolution de la construire avec du libre au quotidien. Profitez-en pleinement ! Sommaire Comparaison de 5 distributions

Installer Fedora 25

Présentation de Fedora 25

Installer Linux Mint

Partitionnement du disque avec GParted

Installation et configuration de Mageia

Présentation de Mageia

Système de fichiers BTRFS et Instantanés (snapshots, openSUSE)

Installer Ubuntu 16.10

Shotwell, darktable, RawTherapee, The Gimp, Quels logiciels pour vos photos numériques ?

Timeshift, faites remonter le temps à votre système Propriétés : titre : Linux Identity Pack ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

