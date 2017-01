Nouvelle sortie : Linux Identity Kit – Sécurité sur Internet avec Tails 2.7 – en vente ! Transmis par: Admin Actif 23 Jan 2017 - 17:01 36 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Pour mieux connaître Tails, ou tout simplement pour découvrir les nouveautés proposées par sa mouture 2.7, vous trouverez dans ce magazine de très nombreux articles, variés et simples d’accès ! Ceux-ci aborderont des sujets très divers, de l’installation à l’utilisation, et mettront la lumière sur certains points précis de l’utilisation de Tails, afin d’apprendre à s’en servir par l’exemple. Notre but est donc de vous présenter en profondeur la distribution, son intérêt, son installation et son usage ! Avec notre guide, l’anonymat en réseau ne vous sera plus un secret ! Vous apprendrez comment surfer sur Internet sans laisser de traces et comment être sécurisé dans l’époque où les cyber-attaques sont devenues relativement courantes Avec notrene vous sera plus un secret ! Vous apprendrez commentet comment êtredans l’époque où lessont devenues relativement courantes Un DVD est joint à ce magazine. Il comprend l’installeur de la distributions Tails en sa moture la plus à jour : 2.7, à démarrer sur les machines 32 et 64 bits. Sommaire Pourquoi Tails ?

Installer Tails sur une clé USB

Des outils pour protéger sa vie privée

En savoir plus sur Tor et Tor Browser

Le chiffrement des mails , une nécessité modern?

Utiliser un volume chiffré persistant

Aircrack-ng – vos réseaux sans fil, sont-ils bien sécurisés ?

MAT – comment échanger vraiment anonymement des fichiers ?

Utiliser Bitcoin avec Electrum sur Tails

FAQ et où trouver de l’aide Propriétés : titre : Linux Identity Kit ; nombre de pages : 44 ; DVD joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

