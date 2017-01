Nouvelle sortie : Linux Identity Set - Ubuntu 16.10 Family Transmis par: Admin Actif 16 Jan 2017 - 07:31 241 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Ubuntu 16.10, nommée Yakketi Yak , est la 25ème version du système d'exploitation développé par Canonical. Avec cette 25e mouture propulsée par un noyau 4.8, nous sommes en présence d'une version intermédiaire entre les deux lts que sont la 16.04 et la future 18.04.



Vous trouverez en effet, dès l’installation, Firefox 49, LibreOffice 5.2, The Gimp 2.8 ou encore Thunderbird 45.3, c'est-à-dire de quoi travailler, communiquer et profiter du multimédia en toute quiétude et de manière professionnelle sans avoir rien d'autre à télécharger ! De plus, grâce à ce succès, la famille s'est agrandie et vous pourrez, par la suite, jeter un œil du côté des dérivées thématiques, comme Ubuntu Serveur, Ubuntu Studio pour le multimédia ou Edubuntu pour le monde de l'éducation, ou encore vers les bureaux alternatifs comme Kubuntu avec KDE ou Lubuntu avec LXDE. Sommaire Installer Ubuntu 16.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Alors, quoi de neuf ?

Logiciels et les mises à jour, ce qu’il faut savoir faireè

Surveiller l'activité de son système

Trucs et astuces pour Ubuntu 16.10

Shotwell, Darktable, Rawtherapee, The Gimp… Quels logiciels pour vos photos numheriques

Geary, un client mais simple et léger

Nettoyer son système avec Bleachbit

Lubuntu, l’environement alternatif léger et rapide Propriétés : titre : Linux Identity Set ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 2 ; prix (France) : 9,95 EUR

