maintenant Dans ce numéro, vous découvrirez comment utiliser au mieux Ubuntu . Comment l'installer, quels sont les principaux logiciels et les plus utiles au quotidien. Vous apprendrez à vous servir du traitement de texte LibreOffice Writer pour réaliser tous vos documents bureautiques. Mais vous verrez aussi comment sauvegarder vos données, tâche très importante qui doit être réalisée très régulièrement, ou également comment maintenir propre votre système en le nettoyant des fichiers inutiles. Vous verrez quelques astuces pratiques et les différences entre les systèmes comme Mac OS X ou Windows. Ubuntu est un très bon système pour bien débuter dans l'informatique libre sans se compliquer la vie. Tout y est. C'est « la » porte d'entrée idéale pour s'initier au monde des distributions Linux, découvrir un nouvel environnement et migrer vers des outils libres. Un DVD double-couche est joint à ce magazine. Il comprend les installeurs 32 et 64 bits de Ubuntu 16.04 Long Time Support.

Sommaire Installer ubuntu 16.04

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Logiciels, digne successeur de la Logithèque Ubuntu

Les astuces pour démarrer facilement

Tirer le meilleur parti de Writer

Sauvegarder ses données

Nettoyer son système avec Bleachbit

Chiffrez vos partitions pour protéger cos données

Comment passer de Windows / MacOS à Ubuntu

Enchantez votre bureau avec LiveWallpaper

Timeshift, faites remonter le temps à votre système

FAQ Propriétés : titre : Linux Identity Collection ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

