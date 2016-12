Nouvelle sortie : Linux Identity Starter - Ubuntu 16.04 LTS Transmis par: Admin Actif 16 Jn 2016 - 09:19 2006 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Ubuntu 16.04, nommée Xenial Xerus, est la 24ème version du système d'exploitation développé par Canonical. Et c'est une version LTS (Long Time Support), donc une version majeure du système, maintenue pendant 5 ans aussi bien pour les postes clients que pour les versions serveurs. De nombreuses améliorations et nouveautés font leur apparition dans cette nouvelle mouture. Dans ce numéro dédié spécialement à la dernière version du système de Canonical, nous vous disons tout. Vous verrez comment réaliser une installation sur votre ordinateur, que vous utilisiez le système de l'UEFI ou non. Ensuite, nous vous apprendrons à garder votre système propre et à y faire le ménage, tout en protégeant votre vie privée, grâce à Bleachbit. Puis, autre chose importante qu'il faut savoir réaliser correctement, ce sont les sauvegardes. Avec DéjàDup, rien de plus simple, vous saurez comment mettre vos données à l'abri et ce, de façon automatisée. Enfin, nous découvrirons le remplaçant de l'Ubuntu App Store. Sommaire Installer Ubuntu 16.04

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Sauvegarder ses données

Logiciels, digne successeur le la Logithèque Ubuntu

Surveiller l'activité de son système

Nettoyer son système avec Bleachbit

Enchantez votre bureau avec LiveWallpaper

Tirer le meilleur partie avec Writer

Xnretro, donnez une nouvelle estéthique à vos images

TimeShift, faites remonter le temps à votre système Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 2 ; prix (France) : 9,95 EUR

