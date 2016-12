Nouvelle sortie : Linux Identity Kit – Tails 2.2.1 – en vente ! Transmis par: Admin Actif 03 Mai 2016 - 14:51 2534 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Le nom TAILS est l'acronyme de The Amnesic Incognito Live System c'est-à-dire la distribution live amnésique et anonyme. Dans ce nouveau numéro de Linux Identity, vous apprendrez à utiliser l'outil principal de TAILS, à savoir le navigateur spécialement configuré pour utiliser TOR, le réseau de routage en oignon qui permet d'anonymiser sa navigation en vous faisant passer par des relais chiffrés et qui soutient d'ailleurs le projet TAILS. Tor-browser est bien sûr livré dans sa toute dernière version. Vous trouverez également un ensemble d'articles pour prendre en main les autres fonctions proposées par TAILS : comment l'installer sur une clé avec un volume persistant afin d'être doté d'un coffre-fort inviolable ; comment protéger sa vie privée, notamment en chiffrant les mails avec le protocole OpenPGP et le protocole des clés asymétriques, ainsi que les messages instantanés avec Off The Record ; mais aussi, pour aller plus loin, comment vérifier le réseau WiFi et échapper au monitoring en camouflant son adresse MAC ; ou encore, comment échanger des fichiers de manière totalement anonyme. Ainsi, vous serez doté d'un outil particulièrement performant, pratique car nomade, et finalement simple à utiliser ! Sommaire Pourquoi Tails ?

Installer Tails sur une clé USB

Des outils pour protéger sa vie privée

En savoir plus sur TOR et Tor Browser

Le chiffrements des mails, une néssecité moderne

Utiliser un volume chiffré persistant

Aircrack-ng – vos réseaux sans fil sont-ils bien sécurisés ?

MAT – comment échanger vraiment anonymement des fichiers ?

FAQ et ou trouver l'aide Propriétés : titre : Linux Identity Kit ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

