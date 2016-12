Nouvelle sortie : Linux Identity Set – Debian 8.3 Jessie Transmis par: Admin Actif 29 Fév 2016 - 10:49 3126 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant La version la plus à jour – 8.3 -- de Debian Jessie est désormais à trouver dans Linux Identity Set. Quel que soit l’âge de votre PC, le type de processeur que vous utilisez (Intel, AMD, ARM…), Debian saura se faire une place. Vous êtes développeurs web, joueurs, surfeurs… Là encore, Debian saura vous convenir. Vous n’aimez pas Linux, là encore Debian s’adapte en proposant même d’installer une version « FreeBSD » de son OS. Sa grande communauté est répartie partout dans le monde et la traduction, en pas moins de 75 langues, de Debian en est une preuve et un tour de force assez incroyable. Aussi incroyable que les 45 000 paquets qui sont disponibles et maintenus à jour dans les Dépôts. La revue est offerte avec le DVD double-face contenant les installeurs de Debian 8.3 pour les architectures 32 et 64 bits. Sommaire Mais qu'y-a-til dedans (description du contenu du DVD)

Et l'aventure commence (Installation)

Derniers petits réglages (Configuration)

Paranoiac Activity (Sécurité)

Sur les Docks (Docker)

Le système D Propriétés : titre : Linux Identity Set ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Set – Debian 8.3 Jessie | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.