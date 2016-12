Nouvelle sortie : Linux Identity Kit – Ubuntu vs Mint Transmis par: Admin Actif 02 Fév 2016 - 11:07 3246 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Si vous hésitez encore à choisir entre Ubuntu et Linux Mint, ce magazine est un excellent moyen de vous aider.



Vous y trouverez les tutoriels pour procéder à l'installation pas à pas des deux distributions fournies sur le DVD joint, un comparatif des deux univers si intimement liés et les réponses aux questions les plus fréquentes. Nous vous proposons aussi la liste des nouveautés de ces deux distributions et nous vous ferons découvrir des logiciels susceptibles d'attirer votre attention.



Ne vous privez pas : testez les deux distributions ; le DVD fourni comprenant Ubuntu 15.10 et Linux Mint 17.3 en multi-boot vous permet de charger le système de votre choix sans rien installer sur votre ordinateur. Sommaire Installer Linux Mint 17.3 Rosa

Installer Ubuntu 15.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Comparaison de Linux Mint 17.3 Rosa et Ubuntu 15.10

De nouvelles saveurs mentholées avec Linux Mint 17.3

Convertir les fichiers multimédia avec Arista

FAQ – Linux Mint 17.3

Reprenez en main votre vie privée avec Ubuntu

FAQ – Ubuntu Propriétés : titre : Linux Identity Kit ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Kit – Ubuntu vs Mint | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.