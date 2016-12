Nouvelle sortie : Linux Identity Starter – Linux Starter Kit avec Ubuntu 15.14 – en vente ! Transmis par: Admin Actif 30 Nov 2015 - 11:16 4190 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Si vous cherchez une distribution stable, agréable d’accès, vous trouverez votre bonheur ici.



Faites-vous plaisir, testez la distribution : Ubuntu 15.10. Elle porte un nom de code animalier parfois étrange : loup-garou rusé. Oui, le loup-garou, cet animal mi-homme mi-loup qui nous faisait peur quand nous étions enfants.



Cette version est largement utilisable dans la vie de tous les jours. Vous avez tout ce qu’il vous faut pour vos travaux de bureautique, avec l’excellent LibreOffice, naviguer sur internet avec Mozilla Firefox. Sans oublier l’environnement graphique développé par Canonical, Unity qui vous permettra de gérer intuitivement votre ordinateur. Cette version d’Ubuntu vous réconciliera avec l’animal mythique de notre enfance. Mais évitez de laisser traîner le DVD, offert par le magazine, un jour de pleine lune… On ne sait jamais !. Sommaire Installer Ubuntu 15.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Reprenez en main votre vie privée avec Ubuntu

Discutez avec vos amis par messagerie instantanée

Signez et chiffrez vos mails pour plus de sécurité

Chiffrez vos partitions pour protéger vos données

Gérer votre budget avec Calc

Réaliser une affiche avec Draw

Le client de Dropbox pour Ubuntu et les alternatives

Quodlibet – un outil léger pour gérer votre musiquotheque

Conserver les mots de passe avec Revelation et KeePassX

Utiliser des logiciels MS-Windows avec Ubuntu grace a Wine et PlayOnLinux

Ubuntu et les périphériques tactiles

FAQ Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

