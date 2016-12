Nouvelle sortie : Linux Identity Set - Ubuntu Family 15.10 Wily Werewolf Transmis par: Admin Actif 26 Nov 2015 - 12:35 3927 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Linux Idenitty Set met sous l’examen la plus nouvelle version de la distribution Linux la plus connue au monde – Ubuntu 15.10 Wily Werewolf. Elle va assurément nous amener à toujours plus d’aisance et de plaisir. Les améliorations y apportées permettent de continuer à élaborer un système de qualité pour travailler, communiquer, jouer... A la base des articles fournis, vous serez aidé à installer la distribution, apprendre beaucoup sur les périphériques tactiles, gérer la messagerie, contrôler la sécurité. Traditionnellement, le magazine arrive avec 2 DVD d'installation. L'un (double-couche)contient les versions complètes de la version 15.10 d'Ubuntu pour les architectures 32 et 64 bits, l'autre - la famille d'Ubuntu 15.10 en multi-boot, version 64 bits (optimisé pour les machines équipées d'UEFI): Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu et Ubuntu Gnome .

Sommaire Installer Ubuntu 15.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Quoi de neuf ?

Ubuntu 15.10 et les périphériques tactiles

Discutez avec vos amis par messagerie instantané

Signez et chiffrez vos mails pour plus de sécurité

Chiffrez vos partitions pour protéger vos données

Fotoxx, bien plus q’une simple visionneuse d’images

Conserver les mots de passe avec Revelation et KeePassX

Numérisez vos DVD et vos CD en haute qualité

Réseaux sociaux et comptes en ligne

Propriétés : titre : Linux Identity Set; nombre de pages : 44 ; DVD joints : 2 (double-couche inclus) ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Set - Ubuntu Family 15.10 Wily Werewolf | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.