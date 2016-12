La version la plus à jour de Debian Jessie est désormais à trouver dans Linux Identity Pack.

Debian 8.2 constitue une alternative totalement libre qui vous assurera une cohérence et une compatibilité ascendante avec les futures versions. Il est capable de s’adapter à n’importe quelle configuration. Jeu, sécurité, web, mail, bureautique, base de données… Debian trouvera toujours comment vous aider et quand vous l’aurez apprivoisé, ce ne sera plus une simple aide, mais bien une coopération dont vous en ressentirez les bénéfices .

La revue est offerte avec le DVD double-face contenant les installeurs de Debian 8.2 pour les architectures 32 et 64 bits.

Attention ! Nous mettons a votre disposition l'article sur le fonctionnement de LibreCAD sous Debian 8.2. Vous pouvez le télécharger ici

Sommaire

Mais qu'y-a-til dedans (description du contenu du DVD)

Et l'aventure commence (Installation)

Derniers petits réglages (Configuration)

Faire des émules (Emulateur)

Mais qu’est-ce que j’ai fait ??? (TestDisk)

Propriétés : titre : Linux Identity Pack; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR