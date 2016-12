Nouvelle sortie : Linux Identity Set – Ubuntu vs Mint Transmis par: Admin Actif 02 Sep 2015 - 12:14 4563 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Nous avons sélectionné deux distributions phares du moment : Ubuntu, dans sa version 15.04, et Linux Mint en mouture 17.2. Pourquoi ces deux-là, parmi les centaines de distributions de la galaxie du libre ? C'est qu'elles représentent aujourd'hui des portes d'entrée simples et performantes désormais à la portée de tous et pour tous les usages, qu'il s'agisse des besoins domestiques, avec le multimédia et la communication, ou du travail, qu'il soit étudiant ou professionnel. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons tout d'abord un article pour découvrir ces deux univers si intimement liés mais à l'ergonomie et la philosophie différentes. Puis, vous trouverez des tutoriels pas à pas pour procéder à l'installation de la distribution qui aura su retenir votre attention. Cerise sur le gâteau, nous vous expliquerons comment, avec le logiciel Wine, installer et faire tourner des applications Windows dans un système GNU/Linux pour rendre la migration encore plus facile. Il ne vous reste qu'à vous lancer pour enrichir votre expérience estivale et sans doute vous plonger dans un nouvel univers numérique ! Sommaire Installer Linux Mint 17.2

Installer Ubuntu 15.04

Secure boot fondée sur UEFI et Ubuntu

Les nouveautés de Linux Mint 17.2 comparées à Ubuntu 15.04



Comparaison de Linux Mint 17.2 et Ubuntu 15.04

Mint, la distro mentholée qui assure

Faire tourner des applications Windows dans Ubuntu

Réseaux sociaux et comptes en ligne Propriétés : titre : Linux Identity Set ; nombre de pages : 44 ; DVD (double-couche) joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR