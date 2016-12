Nouvelle sortie : Linux Identity Kit – Linux Starter Kit Transmis par: Admin Actif 02 Août 2015 - 12:25 4515 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Dans cette nouvelle édition, vous pourrez lire quelques articles qui vous présenteront l’installation et l’utilisation d'Ubuntu 15.04, ainsi que d’autres qui mettront en lumière quelques-unes des applications utiles et modernes qui seront disponibles sur votre nouveau système d’exploitation. Vous trouverez aussi un DVD qui vous permettra, en redémarrant simplement votre ordinateur sur celui-ci, de tester la distribution Ubuntu sans l’installer. Et si le cœur vous en dit, grâce à ce DVD, vous serez aussi en mesure de franchir le pas et d’installer Ubuntu sur votre ordinateur. Ce magazine fait donc la part belle à Ubuntu 15.04, toute dernière mouture du projet Ubuntu, car cette version est sortie le 23 avril 2015. Le nom de code de cette version est Vivid Vervet, ce qui signifie en français le « singe vert vif »… Tout un programme ! Distribué avec Unity en version 7 et la version 3.19 du noyau Linux, le système d’exploitation Ubuntu 15.04 est non seulement conçu pour être rapide et facile d’utilisation, mais aussi pour fonctionner sur tous les types de périphériques, à commencer par les PC, tablettes et smartphones. Sommaire Installer ubuntu 15.04

Secure boot fondée sur UEFI et Ubuntu

Configuration logicielle et gestion de paquets

Soigner l'apparence du bureau Unity

Gérer votre budget avec Calc

Ressources supplémentaires pour cet article : budget.ods

Quelques applications multimédia indispensables : encodez, ripez, coupez !

20 Astuces pour parfaire Ubuntu

Les extensions Firefox indispensables pour naviguer comme un pro

Réseaux sociaux et comptes en lignes

Vérifiez les connexions de votre navigateur avec LightBeam

Utilisez l'IDE Bluefish pour développer vos sitez web

Apprendre à utiliser SSH pour communiquer entre deux machines Propriétés : titre : Linux Identity Kit; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

