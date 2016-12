Linux Identity Pack – The Best of Linux 2015 avec 5 Distros du top Transmis par: Admin Actif 27 Jl 2015 - 10:09 4555 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Dans le nouveau numéro de Linux Identity Pack, vous trouverez les distributions Linux du top :



1. Fedora 22,

2. Linux Mint 17.1,

3. Mageia 4.1,

4. openSUSE 13.2,

5. Ubuntu 15.04



pour découvrir le meilleur de chacune. Ce magazine vous permettra de faire un petit tour sur ce qui est disponible actuellement avec, notamment, un comparatif de plusieurs distributions et des aperçus de quelques-unes. Après tout, le DVD vous permet de tester chacune d'elles en mode « vif », sans les installer au préalable. Après les tests, vous pouvez décider laquelle répond le mieux à vos attentes ! Bonne découverte ! Note : Les sous-titres sur le ring du DVD joint au magazine sont confondus et nous vous demandons nos excuses pour ce fait. Voici la description déterminant l'état réel du support :

1. 1ère couche : Fedora 22, Mageia 4.1

2. 2ème couche : Linux Mint 17.1, openSUSE 13.2 et Ubuntu 15.04 Sommaire Comparaison de cinq distributions

Installation de Fedora 22

Fedora 22, la belle qui assure

Installation de Linux Mint 17.1

Mint. La distro mentholée qui assure

Installation et configuration de Mageia 4.1

urpmi et rpmdrake : comment bien utiliser ce système de gestion de paquets ?

Installation d'openSUSE 13.2

openSUSE 13.2, une alternative à forte identité

Installer Ubuntu 15.04

Quelques applications multimédia indispensables : encodez, ripez, coupez !

Faire tourner des applications Windows dans Ubuntu Propriétés : titre : Linux Identity Pack; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

