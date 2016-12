Nouvelle sortie : Linux Identity Collection – Debian 8.1 Jessie Transmis par: Admin Actif 24 Jl 2015 - 15:05 3390 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter maintenant Et voilà ! Debian 8 Jessie a fait la loi dans le monde Debian. Dans notre magazine nous vous proposons sa dernière version à jour : Debian 8.1. Debian 8 est l'aboutissement d'un énorme travail de la part d'une communauté acharnée. Pas moins de 45 000 paquets sont présents dans les dépôts ; soyez assuré que ces paquets ont été travaillés, affinés, sécurisés, stabilisés. Ces quelques pages de magazine vous guideront ou plutôt, vous donneront un exemple de ce qui est réalisable avec Debian. Bien entendu, ceci n’est qu’un infime échantillon des possibilités qui vous sont offertes. Ce sera ensuite à vous de jouer... La revue est offerte avec le DVD double-face contenant les installeurs de Debian 8.1 pour les architectures 32 et 64 bits. Sommaire Mais qu'y-a-til dedans (description du contenu du DVD)

Et l'aventure commence (Installation)

Derniers petits réglages (Configuration)

Sauvez-moi (Sauvegarde avec Rsync)

Avec un Z comme Zimbra (Travail collaboratif)

La compagnie des éléphants (PosgreSQL) Propriétés : titre : Linux Identity Collection ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Collection – Debian 8.1 Jessie | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.