maintenant La toute dernière mouture d’Ubuntu, en version 15.04, est désormais disponible dans le nouveau Linux Identity Set. Pour parfaire votre connaissance de la distribution Ubuntu et découvrir la toute nouvelle mouture de ce système d’exploitation, vous trouverez dans ce magazine de nombreux articles vous offrant quelques pistes d’utilisation d’Ubuntu. Notre but est de vous présenter en profondeur la distribution, son installation et son usage, et vous donner quelques astuces utiles qui feront la différence. Traditionnellement, le magazine arrive avec 2 DVD d'installation. L'un (double-couche)contient les versions complètes de la version 15.04 d'Ubuntu pour les architectures 32 et 64 bits, l'autre - la famille d'Ubuntu 15.04 en multi-boot, version 64 bits (optimisé pour les machines équipées d'UEFI): Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu et Ubuntu Gnome .

Sommaire Quel Ubuntu choisir dans la famille ?

Installer Ubuntu 15.04

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

Soigner l'apparence du bureau Unity

Configuration logicielle et gestion de paquets

Réseaux sociaux et comptes en ligne

Quelques applications multimédia indispensables : encodez, ripez, coupez !

Classer et retoucher des photos au format RAW

Faire tourner des applications Windows dans Ubuntu Propriétés : titre : Linux Identity Starter ; nombre de pages : 44 ; DVD joints : 2 (double-couche inclus) ; prix (France) : 9,95 EUR

