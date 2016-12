Nouvelle sortie : Linux Identity Collection - STOP à l'espionnage sur I'Internet Transmis par: Admin Actif 01 Mai 2015 - 15:40 4971 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant Fondé sur la robuste distribution GNU/Linux Debian, TAILS est un projet né en 2009 et dont l'acronyme signifie The Amnesic Incognito Live System. Amnésique car rien n'est enregistré sur la machine, tout se réalisant en mémoire vive, avec la possibilité de quitter le système et d'éjecter le support de la manière la plus rapide qui soit sans laisser la moindre trace. Incognito car grâce au réseau TOR, dit de routage en oignon, et au maquillage de l'adresse MAC de la machine hôte, TAILS permet de surfer sur le web ou de discuter en cachant parfaitement son identité grâce à de puissants outils de chiffrement, et en restant également à l'abri des regards indiscrets en activant le camouflage Windows. De même, le contenu de vos mails pourra être chiffré, et le système de double clé vous permettra également de signer des messages et d'authentifier vos correspondants. Enfin, c'est une distribution live, c'est-à-dire qu'elle ne s'installe pas sur un ordinateur : elle est démarrée et est utilisée depuis un support externe comme une clé USB ou un DVD. C'est tout cela que vous apprendrez à manier grâce à nos articles détaillés. Sommaire Pourquoi Tails ?

Installer Tails sur une clé USB

Des outils pour protéger sa vie privée

La navigation anonyme avec TOR

Des messages sécurisés

La messagerie instantanée en toute sécurité avec OTR

Utiliser un volume chiffré persistant

Aircrack-ng – vos réseaux sans fil sont-ils bien sécurisés ?

MAT – comment échanger vraiment anonymement des fichiers ? Propriétés : titre : Linux Identity Collection 30 ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

