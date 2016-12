Nouvelle sortie : Linux Identity Pack - Linux Starter Kit Transmis par: Admin Actif 02 Fév 2015 - 08:09 5704 lectures Imprimer cette article Envoyer par mail à un ami Acheter

maintenant En faisant l'acquisition de ce numéro de Linux Identity, vous vous mettez entre de bonnes mains pour partir à la découverte de l'univers GNU/Linux. Et c'est véritablement un monde qui s'ouvre à vous ; tout d'abord marqué par des des aspects pratiques séduisants : la diversité des logiciels, leur accès libre, l'ergonomie des interfaces et la stabilité des systèmes. Mais il ne faudrait pas passer à côté de la philosophie du monde du libre, profondément attachée aux valeurs de partage et d’entraide, valeurs que vous retrouverez, par exemple, sur les sites et forum dédiés, que ce soit ceux d'Ubuntu ou ceux de Gnome. Au fil des pages du magazine, nous tâcherons donc d'accompagner au mieux vos premiers pas, pour faire de vous non pas un simple consommateur de produit, mais bien un acteur de vos pratiques, seule garantie pour accéder à plus de liberté dans une période troublée par les révélations d'E. Snowden. Sommaire Installer Ubuntu 14.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

20 astuces et outils pour parfaire Ubuntu

Les nouveautés de GNOME 3.14

Gérer ses bibliothèques de médias

Firefox, vivez une nouvelle expérience de navigation

Gérer s? messagerie, son planning, ses contacts avec Thunderbird

Gérer votre photothèque avec Shotwell

Introduction au dessin vectoriel avec Inkscape

Le terminal, l'arme ultime

FAQ Propriétés : titre : Linux Identity Pack ; nombre de pages : 60 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR

Linux Identity Pack - Linux Starter Kit | S'identifier ou créer un nouveau compte | 0 Commentaires Disposition -1 0 1 2 3 4 5 Affichage Aucun commentaire Emboités A plat Par discussions Ordre Le plus ancien d'abord Le plus récent d'abord Les plus hauts scores en premier Les commentaires appartiennent à leur auteur.

Ils ne représentent pas forcément les opinions de l'auteur du site.