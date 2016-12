Et voici la 7ème mouture de Debian avec des corrections de bugs et de sécurité. Quand on dit Debian, les premières notions qui viennent à l'esprit sont : Liberté, Communauté, Rigueur, Stabilité, Adaptabilité... Voilà les forces principales de la distribution !

Le magazine vous est offert avec un ensemble d'articles riches en contenu, cette fois-ci nous nous concentrons sur Apache, TV sous Linux et DLNA. Evidemment vous y trouverez quelque chose de votre goût.

Cette édition n'arrive pas toute seule, elle est accompagnée d'un DVD double face avec les installeurs complets de Debian 7.7 destinés aux architectures 32 et 64 bits.

Sommaire

Mais qu'est-ce qu'il y a dedans (Description du contenu du DVD)

Et l'aventure commence (Installation)

Derniers petits réglages (Configuration)

Les Indiens envahissent le web (mettre en œuvre Apache et l'utiliser)

TV Pinguin (regarder la TV sous Linux)

Ready for the Show (la lecture, le partage et le contrôle d'appareils multimédia)

Propriétés : titre : Linux Identity Duo Pack 28 ; nombre de pages : 44 ; DVD double-couche joint : 1 ; prix (France) : 9,95 EUR