maintenant Voici Linux Identity avec la première release Ubuntu après la 14.04 qui était estampillée LTS. Cela signifie que c'est une étape clé vers la prochaine LTS, une première étape qui donne des indications quant au futur d'Ubuntu. Ubuntu semble vouloir offrir une version stable et faire évoluer sa distribution par petites touches. Utopic Unicorn (la licorne utopique), le petit nom de baptême de la version 14.10 a, tout de même, gagné en performance, l'interfacesemble plus rapide et plus fluide. Notre magazine n’a qu’une seule ambition, vous faire découvrir quelques cas d'utilisation d'Ubuntu et essayer de vous démontrer que cette distribution est extrêmement polyvalente. 2 DVD d'installation accompagnent ce numéro. L'un (double-couche)contient les versions complètes de la version 14.10 d'Ubuntu pour les architectures 32 et 64 bits, l'autre - la famille d'Ubuntu 14.10 en multi-boot, version 64 bits (optimisé pour les machines équipées d'UEFI): Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu et Ubuntu Gnome . Sommaire Installer Ubuntu 14.10

Secure Boot fondé sur UEFI et Ubuntu

20 Astuces et outils pour parfaire Ubuntu

Un S'PAGO goût BI

« The total Eclipse of your Ubuntu »

Retour à l'école

Le HUD

Ubuntu Mate Remix, future nouvelle sauveur d'Ubuntu ? Propriétés : titre : Linux Identity Set; nombre de pages : 44 ; DVD joints : 2 (double-couche inclus) ; prix (France) : 9,95 EUR

