Bienvenue sur le site Linux Identity

Ubuntu 16.10, nommée Yakketi Yak , est la 25ème version du système d'exploitation développé par Canonical. Avec cette 25e mouture propulsée par un noyau 4.8, nous sommes en présence d'une version intermédiaire entre les deux lts que sont la 16.04 et la future 18.04.



Vous trouverez en effet, dès l’installation, Firefox 49, LibreOffice 5.2, The Gimp 2.8 ou encore Thunderbird 45.3, c'est-à-dire de quoi travailler, communiquer et profiter du multimédia en toute quiétude et de manière professionnelle sans avoir rien d'autre à télécharger ! De plus, grâce à ce succès, la famille s'est agrandie et vous pourrez, par la suite, jeter un œil du côté des dérivées thématiques, comme Ubuntu Serveur, Ubuntu Studio pour le multimédia ou Edubuntu pour le monde de l'éducation, ou encore vers les bureaux alternatifs comme Kubuntu avec KDE ou Lubuntu avec LXDE.