Bienvenue sur le site Linux Identity

La version la plus à jour – 8.4 – de Debian Jessie est désormais à trouver dans Linux Identity Set.

Aujourd'hui, Debian est restée un projet entièrement libre et ouvert, conforme à l'esprit des origines. C'est l'association à but non lucratif Software in the Public Interest (SPI) qui en gère l'évolution et qui assure un mode de gouvernance coopératif.

Quel que soit l’âge de votre PC, le type de processeur que vous utilisez (Intel, AMD, ARM…), Debian saura se faire une place. Vous êtes développeurs web, joueurs, surfeurs… Là encore, Debian saura vous convenir. Vous n’aimez pas Linux, là encore Debian s’adapte en proposant même d’installer une version « FreeBSD » de son OS.

La revue est offerte avec le DVD double-face contenant les installeurs de Debian 8.4 pour les architectures 32 et 64 bits.